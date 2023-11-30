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Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для домашних животных в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин во Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября, рассказал, что в столице продолжают активно развивать инфраструктуру для питомцев.
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для домашних животных в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В Москве открыты 26 государственных ветклиник, где можно сделать, например, бесплатную прививку от бешенства. Круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных», — говорится в публикации.

Также, по его словам, в этом году на сайте mos.ru начал работать сервис «Мой питомец», на котором собрана информация обо всех доступных в городе ветуслугах.

Помимо прочего, в рамках проекта «Питомцы в Москве», запущенного в 2021 году, в городе строят новые площадки для выгула и дрессировки собак, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве благодаря проекту «Активный гражданин» привели в порядок более 300 га дворовых территорий в текущем году.

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