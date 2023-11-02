Более 3,8 млн идей направили москвичи через проект «Активный гражданин»

В Москве благодаря проекту «Активный гражданин» привели в порядок более 300 га дворовых территорий в текущем году.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

С момента запуска проекта провели более 2,7 тыс. голосований по благоустройству дворов. На них москвичи выдвинули более 3,8 млн предложений по озеленению придомовых участков, обустройству детских и спортивных площадок и территорий для выгула собак. Все решения были воплощены в работу.

В текущем году в 125 районах и пяти поселениях благоустроили территории, возвели больше 200 современных площадок для детей и занятий спортом.

Ранее столичные власти рассказали об обновлении функционала для сайта проекта «Активный гражданин». Оформление сайта выполнили в стиле, упрощающем визуальное восприятие контента.