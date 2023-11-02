RT в Telegram
Подпишись

Более 3,8 млн идей направили москвичи через проект «Активный гражданин»

Короткая ссылка
В Москве благодаря проекту «Активный гражданин» привели в порядок более 300 га дворовых территорий в текущем году.
Более 3,8 млн идей направили москвичи через проект «Активный гражданин»
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

С момента запуска проекта провели более 2,7 тыс. голосований по благоустройству дворов. На них москвичи выдвинули более 3,8 млн предложений по озеленению придомовых участков, обустройству детских и спортивных площадок и территорий для выгула собак. Все решения были воплощены в работу.

В текущем году в 125 районах и пяти поселениях благоустроили территории, возвели больше 200 современных площадок для детей и занятий спортом.

Ранее столичные власти рассказали об обновлении функционала для сайта проекта «Активный гражданин». Оформление сайта выполнили в стиле, упрощающем визуальное восприятие контента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить