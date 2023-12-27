Убившего сожительницу жителя Владимира приговорили к 11,5 года колонии

Суд во Владимире вынес обвинительный приговор по делу ранее судимого 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в расправе над сожительницей.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.

Установлено, что в январе 2023 года мужчина в ходе конфликта нанёс сожительнице множественные удары руками и острым предметом, после чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«Приговором суда виновному... назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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