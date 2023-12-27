Убившего сожительницу жителя Владимира приговорили к 11,5 года колонии
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
Установлено, что в январе 2023 года мужчина в ходе конфликта нанёс сожительнице множественные удары руками и острым предметом, после чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
«Приговором суда виновному... назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о подростке из Кургана, которого задержали по подозрению в убийстве 34-летнего отчима.