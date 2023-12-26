В Кургане подросток задержан по подозрению в убийстве отчима

В Кургане задержали несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении убийства своего 34-летнего отчима.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК региона.

ЧП произошло в ночь на 24 декабря. По предварительным данным, подросток в ходе конфликта ударил отчима в спину ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

В настоящее время готовится ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее в Нижнеудинске Иркутской области 14-летний подросток нанёс ножом телесные повреждения сверстнику.