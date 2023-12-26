В Кургане подросток задержан по подозрению в убийстве отчима
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК региона.
ЧП произошло в ночь на 24 декабря. По предварительным данным, подросток в ходе конфликта ударил отчима в спину ножом. От полученных ранений мужчина скончался.
В настоящее время готовится ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Ранее в Нижнеудинске Иркутской области 14-летний подросток нанёс ножом телесные повреждения сверстнику.