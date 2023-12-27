В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек

Молодой человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, он госпитализирован.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения.

По информации ведомства, в здании была деформирована перегородка между комнатой и кухней, а также повреждено остекление трёх окон.

Ранее семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов в Ставрополе.

Также в квартире пятиэтажного дома в Казани произошёл взрыв газа.