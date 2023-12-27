В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек
Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС по Удмуртии.
По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения.
По информации ведомства, в здании была деформирована перегородка между комнатой и кухней, а также повреждено остекление трёх окон.
Ранее семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов в Ставрополе.
Также в квартире пятиэтажного дома в Казани произошёл взрыв газа.