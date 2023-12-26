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В квартире пятиэтажного дома в Казани произошёл взрыв газа

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Взрыв газа, по предварительной информации, произошёл в квартире пятиэтажного дома в Казани.
В квартире пятиэтажного дома в Казани произошёл взрыв газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану в Telegram.

«Поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31, в Казани», — говорится в сообщении.

Пожарные подразделения спасли из окна четвёртого этажа одного человека.

Ранее сообщалось о взрыве в многоэтажном доме в Сочи, пострадали два человека.

Как стало известно RT, пострадавшие мужчина и женщина приехали в город на Новый год и арендовали квартиру.

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