Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Сочи
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Уточняется, что дом находится на федеральной территории Сириус, балкон на пятом этаже полностью разрушен.
В МЧС сообщили, что жильцов эвакуировали. На месте работают спасатели и медики.
Как стало известно RT, пострадавшие мужчина и женщина приехали в Сочи на Новый год и арендовали квартиру.
Ранее Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в посёлке Осиново.