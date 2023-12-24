Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Сочи

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Сочи, пострадали два человека.

Уточняется, что дом находится на федеральной территории Сириус, балкон на пятом этаже полностью разрушен.

В МЧС сообщили, что жильцов эвакуировали. На месте работают спасатели и медики.

Как стало известно RT, пострадавшие мужчина и женщина приехали в Сочи на Новый год и арендовали квартиру.

Ранее Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в посёлке Осиново.