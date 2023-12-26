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Семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов в Ставрополе

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Семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов в двухэтажном здании в Ставрополе.
Семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов в Ставрополе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

«На первом этаже двухэтажного здания произошёл взрыв газовых баллонов... Госпитализированы семь человек», — написал он в Telegram.

Отмечается, что взрыв привёл к возгоранию на площади 150 кв. м.

Ранее в квартире пятиэтажного дома в Казани произошёл взрыв газа. Пострадавший при взрыве газа в квартире в Казани мужчина получил ожоги 50% поверхности тела.

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