В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
Информация об этом появилась на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что объектом стандартизации является расширительная камера — важный элемент системы вентиляции убежищ гражданской обороны.
Ранее юрист Иван Соловьёв заявил, что целесообразно сосредоточиться на создании новых ГОСТов.
Также в Роскачестве заявили, что ГОСТ на школьную форму утвердят в 2024 году.