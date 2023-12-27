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В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ

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Новый ГОСТ, устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года.

Информация об этом появилась на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что объектом стандартизации является расширительная камера — важный элемент системы вентиляции убежищ гражданской обороны.

Ранее юрист Иван Соловьёв заявил, что целесообразно сосредоточиться на создании новых ГОСТов.

Также в Роскачестве заявили, что ГОСТ на школьную форму утвердят в 2024 году.

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