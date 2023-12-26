Суд приговорил следившего за журналистом Коцем к одному году колонии
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Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Суд признал достаточными собранные доказательства.
Гутарова признали виновным по ч. 1 ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни).
8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оказывавшего психологическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.
Позже стало известно, что мужчина, который напугал семью Коца, собирал информацию о военкоре за вознаграждение.