Суд приговорил следившего за журналистом Коцем к одному году колонии

Суд в Москве вынес приговор 28-летнему Леониду Гутарову, который собирал данные о военном корреспонденте Александре Коце. Гутаров приговорён к одному году исправительной колонии общего режима.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Суд признал достаточными собранные доказательства.

Гутарова признали виновным по ч. 1 ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни).

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оказывавшего психологическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

Позже стало известно, что мужчина, который напугал семью Коца, собирал информацию о военкоре за вознаграждение.