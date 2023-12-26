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Суд приговорил следившего за журналистом Коцем к одному году колонии

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Суд в Москве вынес приговор 28-летнему Леониду Гутарову, который собирал данные о военном корреспонденте Александре Коце. Гутаров приговорён к одному году исправительной колонии общего режима.
Суд приговорил следившего за журналистом Коцем к одному году колонии
  • Gettyimages.ru
  • © Charles O'Rear

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. 

Суд признал достаточными собранные доказательства.

Гутарова признали виновным по ч. 1 ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни).

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оказывавшего психологическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. 

Позже стало известно, что мужчина, который напугал семью Коца, собирал информацию о военкоре за вознаграждение.

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