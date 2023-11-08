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В Москве задержали мужчину, оказывавшего психическое воздействие на жену Коца

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В Москве задержали мужчину, оказывавшего психическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. 
В Москве задержали мужчину, оказывавшего психическое воздействие на жену Коца
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по столице.

По информации следствия, 7 ноября мужчина, находясь на лестничной площадке возле квартиры Коца, «попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста».

В СК добавили, что таким образом фигурант намеревался воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

В отношении него возбудили уголовное дело, сообщил источник RT.

По информации Следственного комитета, дело возбуждено по ч. 1 ст. 144 УК России.

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