Напугавший семью Коца собирал информацию о военкоре за вознаграждение

Мужчина, который напугал семью военного корреспондента Александра Коца, собирал информацию о военкоре за вознаграждение.

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце», — отметили в СК.

В сообщении говорится, что с 4 по 7 ноября фигурант скрытно вёл наблюдение за жилищем членов семьи Коца, «находясь в доме по адресу его проживания».

Кроме того, обвиняемый под обманным предлогом пытался получить от жены Коца информацию о профессиональной деятельности военкора.

«Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику, отправив в мессенджере Telegram», — заявили в СК.

28-летнему фигуранту предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК России).

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оказывавшего психическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.