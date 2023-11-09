RT в Telegram
Подпишись

Напугавший семью Коца собирал информацию о военкоре за вознаграждение

Короткая ссылка
Мужчина, который напугал семью военного корреспондента Александра Коца, собирал информацию о военкоре за вознаграждение.
Напугавший семью Коца собирал информацию о военкоре за вознаграждение
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце», — отметили в СК.

В сообщении говорится, что с 4 по 7 ноября фигурант скрытно вёл наблюдение за жилищем членов семьи Коца, «находясь в доме по адресу его проживания».

Кроме того, обвиняемый под обманным предлогом пытался получить от жены Коца информацию о профессиональной деятельности военкора.

«Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику, отправив в мессенджере Telegram», — заявили в СК.

28-летнему фигуранту предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК России). 

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оказывавшего психическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить