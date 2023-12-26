В Москве начал работу центр «Профессии будущего»
Об этом сообщает НТВ.
В центре предусмотрены программы обучения по 75 востребованным профессиям. Партнёрами стали более 3 тыс. работодателей, в базе представлено свыше 500 тыс. вакансий.
«Карьерные наставники помогут выбрать программу обучения или подобрать желаемую вакансию», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, центр оснащён всем необходимым для комфорта посетителей, в том числе современным оборудованием, детским городком, библиотекой и кафе.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве более 4,5 тыс. девятиклассников прошли профтестирование.