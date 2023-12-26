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В Москве начал работу центр «Профессии будущего»

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В Москве во вторник, 26 декабря, начал работу центр «Профессии будущего».
В Москве начал работу центр «Профессии будущего»

Об этом сообщает НТВ.

В центре предусмотрены программы обучения по 75 востребованным профессиям. Партнёрами стали более 3 тыс. работодателей, в базе представлено свыше 500 тыс. вакансий.

«Карьерные наставники помогут выбрать программу обучения или подобрать желаемую вакансию», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, центр оснащён всем необходимым для комфорта посетителей, в том числе современным оборудованием, детским городком, библиотекой и кафе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве более 4,5 тыс. девятиклассников прошли профтестирование.

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