В Москве начал работу центр «Профессии будущего»

В Москве во вторник, 26 декабря, начал работу центр «Профессии будущего».

Об этом сообщает НТВ.

В центре предусмотрены программы обучения по 75 востребованным профессиям. Партнёрами стали более 3 тыс. работодателей, в базе представлено свыше 500 тыс. вакансий.

«Карьерные наставники помогут выбрать программу обучения или подобрать желаемую вакансию», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, центр оснащён всем необходимым для комфорта посетителей, в том числе современным оборудованием, детским городком, библиотекой и кафе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве более 4,5 тыс. девятиклассников прошли профтестирование.