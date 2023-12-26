Офтальмолог Шилова: работа за компьютером по вечерам может вызвать бессонницу

Офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что длительное взаимодействие с гаджетами может вызвать проблемы со сном.

«Длительная работа за компьютером может привести к напряжению глаз, известному как компьютерный зрительный синдром. Голубой свет способствует развитию этого синдрома, поскольку он имеет коротковолновую часть спектра и высокую энергию, это может быть утомительным для глаз при длительном воздействии», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, такой свет также влияет на выработку мелатонина, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Как отметила Шилова, излишнее воздействие синего света по вечерам способно нарушить эти циклы и привести к проблемам со сном.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.