Уведомления об операциях по карте для пенсионеров предложили сделать бесплатными

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность сделать бесплатными для пенсионеров и нуждающихся групп граждан уведомления об операциях по банковским картам. Копия обращения на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

Как напомнил Крупник, недавно президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке.

Между тем данные группы граждан по-прежнему вынуждены платить сервисный сбор за банковские уведомления об операциях на счетах, отметил он.

По словам собеседника RT, несколько десятков рублей ежемесячно тратят на услугу, которая необходима всем.

«Прошу вас рассмотреть возможность выработки механизмов и рекомендаций по освобождению пенсионеров и нуждающихся групп граждан от выплат подобных комиссионных сборов за услуги уведомления», — говорится в обращении.

Ранее Крупник предложил рассмотреть возможность тратить средства маткапитала на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации с целью развития фермерских хозяйств.