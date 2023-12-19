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Банки перестанут взимать комиссии при оплате ЖКУ с нуждающихся в соцподдержке

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Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан, нуждающихся в соцподдержке.
Банки перестанут взимать комиссии при оплате ЖКУ с нуждающихся в соцподдержке
  • globallookpress.com

Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно закону, кредитным организациям, платёжным агентам и банковским платёжным агентам запрещается в ряде случаев взимать комиссии за перечисление платы за ЖКУ.

Комиссию не будут взимать с физлиц, нуждающихся в социальной поддержке. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКУ.

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