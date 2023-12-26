В Ставропольском крае построили 15 ФАПов в 2023 году
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на правительство региона.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году выделили более 2,3 млрд рублей, в том числе из краевого бюджета.
После модернизации специалисты начали работу в 68 медучреждениях из запланированных 91. Строительство на оставшихся объектах будет завершено до конца года.
Ранее НСН сообщала, что нейросети Москвы проанализировали более 60 тыс. лучевых исследований пациентов из Ямало-Ненецкого автономного округа.