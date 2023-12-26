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В Ставропольском крае построили 15 ФАПов в 2023 году

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В Ставропольском крае в 2023 году появилось 15 новых ФАПов, также закуплено 38 санитарных автомобилей и 12 единиц медоборудования.
В Ставропольском крае построили 15 ФАПов в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © FG Trade Latin

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на правительство региона.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году выделили более 2,3 млрд рублей, в том числе из краевого бюджета.

После модернизации специалисты начали работу в 68 медучреждениях из запланированных 91. Строительство на оставшихся объектах будет завершено до конца года.

Ранее НСН сообщала, что нейросети Москвы проанализировали более 60 тыс. лучевых исследований пациентов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

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