В медучреждения Подмосковья поступило 120 машин скорой помощи в 2023 году

С начала 2023 года в медучреждения Московской области поступило около 120 новых машин скорой помощи, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Машины поступили на подстанции в 50 городских округах. Один автомобиль передан ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии.

«За предыдущие три года передали на подстанции свыше 600 автомобилей. В этом году — ещё 119. Это «Газели» с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой — «реанимации на колёсах», а также хорошо проходимые по бездорожью «Нивы», — уточнил Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что нейросети Москвы проанализировали более 60 тыс. лучевых исследований пациентов из Ямало-Ненецкого автономного округа.