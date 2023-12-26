В медучреждения Подмосковья поступило 120 машин скорой помощи в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Машины поступили на подстанции в 50 городских округах. Один автомобиль передан ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии.
«За предыдущие три года передали на подстанции свыше 600 автомобилей. В этом году — ещё 119. Это «Газели» с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой — «реанимации на колёсах», а также хорошо проходимые по бездорожью «Нивы», — уточнил Воробьёв.
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