Объявлены итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году выполнены строительные работы на дорогах, общая протяжённость которых составила 22,1 тыс. км.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что к соответствующим нормативам приведены 830 участков дорог, ведущих к детским образовательным учреждениям, около 600 объектов — к медучреждениям, 180 участков — к спортивным объектам.

В Красноярском крае и Ленинградской области построены мосты.

Также запущено 2549 новых автобусов и электробусов, троллейбусов и трамваев. В регионы в 2023 году отправлено около 4,9 тыс. единиц техники.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запустили 60 брендированных автобусов.