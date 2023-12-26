Врач Алентов: при катании на «ватрушках» и тюбингах легко травмироваться

Врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов предупредил о риске травмирования из-за катания с горок на санках, ледянках и «ватрушках».

Самые частые виды травм от такого досуга — ушибы, вывихи, а иногда переломы, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

Чтобы избежать неприятных последствий, следует соблюдать меры безопасности. Так, горка или склон обязательно должны быть с бортиками, которые не дадут человеку выпасть.

Лучше всего скатываться на ледянках или санках, считает специалист. А от «ватрушек» и тюбингов лучше отказаться, так как на них травму получить легче всего.

«Дело в том, что «ватрушка» неуправляемая, она легко разворачивается, на ней сложно затормозить или быстро выбраться из неё, чтобы избежать столкновения», — сказал Алентов.

Также, по его словам, при падении с тюбинга можно получить компрессионный перелом позвоночника.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что катки в столичных парках с 24 ноября посетили около 140 тыс. человек.