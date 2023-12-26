RT в Telegram
Подпишись

Врач Алентов: при катании на «ватрушках» и тюбингах легко травмироваться

Короткая ссылка
Врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов предупредил о риске травмирования из-за катания с горок на санках, ледянках и «ватрушках».
Врач Алентов: при катании на «ватрушках» и тюбингах легко травмироваться
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Silva

Самые частые виды травм от такого досуга — ушибы, вывихи, а иногда переломы, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

Чтобы избежать неприятных последствий, следует соблюдать меры безопасности. Так, горка или склон обязательно должны быть с бортиками, которые не дадут человеку выпасть.

Лучше всего скатываться на ледянках или санках, считает специалист. А от «ватрушек» и тюбингов лучше отказаться, так как на них травму получить легче всего.

«Дело в том, что «ватрушка» неуправляемая, она легко разворачивается, на ней сложно затормозить или быстро выбраться из неё, чтобы избежать столкновения», — сказал Алентов.

Также, по его словам, при падении с тюбинга можно получить компрессионный перелом позвоночника.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что катки в столичных парках с 24 ноября посетили около 140 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить