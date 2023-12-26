Депутат Буцкая предложила запретить кататься на тюбингах в необорудованных местах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с катанием на тюбингах в необорудованных местах.

«По поводу тюбингов, ещё раз хочу сказать — это целую программу надо делать, неуправляемые эти «ватрушки». Вы в них садитесь, ноги у вас выше головы, вы не видите, куда летите, скорость никак нельзя снизить. Поэтому ежедневно мы читаем истории, когда ребёнок получил травмы, часто травмы, несовместимые с жизнью», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, необходимо, чтобы тюбинг стал частью аттракциона «Зимняя горка», чтобы дети могли кататься только на оборудованных площадках.

Ранее сообщалось, что в Хакасии после обрушения горки начали проверять безопасность детских площадок.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.