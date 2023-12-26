В Свердловской области врачи спасли ребёнка после двух клинических смертей

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку после двух клинических смертей.

Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики, пишет URA.RU.

Отмечается, что ребёнка нашли в сугробе, она провела на морозе несколько часов.

«К приезду бригады скорой у Стеши появилось слабое сердцебиение. Фельдшер... ввёл воздуховод, девочка задышала», — рассказала фельдшер Любовь Трофимова.

В машине скорой помощи ребёнок пережил ещё одну клиническую смерть, девочке оказали помощь и передали реаниматологам.

В настоящее время она находится на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» против жительницы Свердловской области, которая закопала своего новорождённого ребёнка в сугробе.