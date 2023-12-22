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В Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» против жительницы Свердловской области, которая закопала своего новорождённого ребёнка в сугробе.

Жительница ЗАТО Свободный родила ребёнка в бане и закопала его в снегу, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она подозревается в покушении на убийство новорождённого ребёнка», — прокомментировали в СК.

Также проверку начала прокуратура.

В настоящее время женщина находится в больнице под охраной полиции.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность 20-летней матери новорождённого, которая положила ребёнка в пакет и отнесла в сугроб под окнами квартиры, в которой проживала.

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