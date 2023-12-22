В Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб
Жительница ЗАТО Свободный родила ребёнка в бане и закопала его в снегу, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.
«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она подозревается в покушении на убийство новорождённого ребёнка», — прокомментировали в СК.
Также проверку начала прокуратура.
В настоящее время женщина находится в больнице под охраной полиции.
Ранее сообщалось, что раскрыта личность 20-летней матери новорождённого, которая положила ребёнка в пакет и отнесла в сугроб под окнами квартиры, в которой проживала.