В Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» против жительницы Свердловской области, которая закопала своего новорождённого ребёнка в сугробе.

Жительница ЗАТО Свободный родила ребёнка в бане и закопала его в снегу, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она подозревается в покушении на убийство новорождённого ребёнка», — прокомментировали в СК.

Также проверку начала прокуратура.

В настоящее время женщина находится в больнице под охраной полиции.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность 20-летней матери новорождённого, которая положила ребёнка в пакет и отнесла в сугроб под окнами квартиры, в которой проживала.