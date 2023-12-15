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Установлена личность матери, выбросившей новорождённого ребёнка в Екатеринбурге

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В Свердловской области силовики раскрыли личность 20-летней девушки, которая в ночь на 15 декабря в Екатеринбурге положила в пакет своего новорождённого ребёнка и спрятала в сугробе под окнами своей квартиры.
Установлена личность матери, выбросившей новорождённого ребёнка в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Она переехала из Челябинской области, где остался отец ребёнка, который якобы не знал о её беременности, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Сама девушка жила в съёмной квартире», — отметил глава пресс-службы.

По его данным, девушка работала в одной из местных торговых точек.

В настоящее время она находится в реанимации. Полицейские ждут, когда она будет способна дать показания.

Ранее сообщалось, что выброшенного ребёнка обнаружил случайный прохожий, после чего вызвал скорую.

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