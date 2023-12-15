Установлена личность матери, выбросившей новорождённого ребёнка в Екатеринбурге
- РИА Новости
Она переехала из Челябинской области, где остался отец ребёнка, который якобы не знал о её беременности, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
«Сама девушка жила в съёмной квартире», — отметил глава пресс-службы.
По его данным, девушка работала в одной из местных торговых точек.
В настоящее время она находится в реанимации. Полицейские ждут, когда она будет способна дать показания.
Ранее сообщалось, что выброшенного ребёнка обнаружил случайный прохожий, после чего вызвал скорую.