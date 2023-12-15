В Екатеринбурге мать завернула в пакет новорождённого и положила в сугроб
- globallookpress.com
Об этом сообщает E1.ru.
Ребёнка нашёл случайный прохожий, он вызвал скорую.
«Он обнаружил в сугробе свёрток с живым малышом рядом с подъездом дома. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж группы», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, мужчина возвращался домой, он припарковал свою машину, а когда вышел из неё, услышал младенческий плач. Ребёнок был доставлен в неонатальное отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь.
В конце ноября в городе Серове Свердловской области двухлетняя девочка была найдена в сугробе с признаками сильного обморожения.