В Екатеринбурге мать завернула в пакет новорождённого и положила в сугроб

В Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребёнка, положила его в пакет и вынесла на улицу, где спрятала в сугробе под окнами своей квартиры.

Об этом сообщает E1.ru.

Ребёнка нашёл случайный прохожий, он вызвал скорую.

«Он обнаружил в сугробе свёрток с живым малышом рядом с подъездом дома. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж группы», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина возвращался домой, он припарковал свою машину, а когда вышел из неё, услышал младенческий плач. Ребёнок был доставлен в неонатальное отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь.

В конце ноября в городе Серове Свердловской области двухлетняя девочка была найдена в сугробе с признаками сильного обморожения.