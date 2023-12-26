Крановщик вызвал себе скорую на высоту 46 метров

Машинист башенного крана вызвал себе скорую помощь, находясь на высоте 46 метров.

«Машинист... почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. Добраться до пострадавшего медикам не представлялось возможным, т.к. тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз», — говорится в сообщении службы спасения им. И.А. Поливаного.

В итоге в кабине крана поднялись спасатель с дежурным медиком поисково-спасательной группы, после чего пострадавшего спустили на землю и передали бригаде скорой.

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