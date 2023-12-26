В Феодосии сняли ограничения движения по двум улицам, следует из сообщения администрации города.

«Временные ограничения по движению транспорта на улицах Десантников и Красноармейской сняты», — говорится в заявлении.

Общественный транспорт работает в штатном режиме.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об ударе украинской армии по Феодосии.