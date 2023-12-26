В Феодосии сняли ограничения движения по двум улицам
- РИА Новости
«Временные ограничения по движению транспорта на улицах Десантников и Красноармейской сняты», — говорится в заявлении.
Общественный транспорт работает в штатном режиме.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.
По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об ударе украинской армии по Феодосии.