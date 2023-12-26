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СК возбудил дело из-за травмирования школьницы на карте в Волгограде

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В Волгограде по факту травмирования девочки на аттракционе в Тракторозаводском районе города возбуждено уголовное дело.
СК возбудил дело из-за травмирования школьницы на карте в Волгограде
  • РИА Новости

Отмечается, что школьница 14 лет получила травму во время катания на трассе для картинга.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«По данным следствия, 14-летняя школьница... была допущена к управлению микроавтомобилем без разъяснения техники безопасности и без средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении регионального СК.

В конце ноября уголовное дело было возбуждено после того, как 12-летняя девочка получила травму позвоночника во время катания на детском картинге в одном из торговых центров в Клину.

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