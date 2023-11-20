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Дело возбудили после травмирования девочки во время катания на картинге в Клину

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Уголовное дело возбуждено после того, как 12-летняя девочка получила травму позвоночника во время катания на детском картинге в одном из торговых центров в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Дело возбудили после травмирования девочки во время катания на картинге в Клину
  • РИА Новости

По данным следствия, 19 ноября во время катания на детском картинге девочка не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который от удара упал на неё.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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