Врач Пушкина заявила о вреде ротового дыхания

Врач, миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина рассказала о проблемах для здоровья при дыхании ртом.

«Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма, потому что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но причина глубже», — сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, при дыхании через рот мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом.

«Именно монооксид служит как фильтр от бактерий и вирусов: активирует крошечные реснички в эпителии полости носа, которые помогают вытеснять вирусы и бактерии из организма, расширяет сосуды в дыхательных путях, обеспечивает лучшее проникновение кислорода во все клетки организма, оказывает благоприятное влияние на вегетативную нервную систему и способность организма восстанавливаться, является природным бронхолитиком — снимает спазм дыхательных путей», — сказала врач.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.