На развитие системы здравоохранения в регионах направят почти 1,5 млрд рублей
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Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
В частности, около 800 млн рублей направят на расширение сети государственных медицинских учреждений в Ставропольском крае и Курской области, а также на обновление технического оснащения областной клинической больницы Оренбургской области.
Ранее в Калининградской области в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения с начала 2023 года приобретено 110 единиц медтехники на 454,1 млн рублей.