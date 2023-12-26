На развитие системы здравоохранения в регионах направят почти 1,5 млрд рублей

Правительство до конца года направит почти 1,5 млрд рублей на развитие системы здравоохранения в ряде регионов.

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В частности, около 800 млн рублей направят на расширение сети государственных медицинских учреждений в Ставропольском крае и Курской области, а также на обновление технического оснащения областной клинической больницы Оренбургской области.

Ранее в Калининградской области в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения с начала 2023 года приобретено 110 единиц медтехники на 454,1 млн рублей.