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В Калининградской области рассказали о ходе модернизации первичного звена здравоохранения

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В Калининградской области в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения с начала 2023 года приобретено 110 единиц медтехники на 454,1 млн рублей.
В Калининградской области рассказали о ходе модернизации первичного звена здравоохранения
  • globallookpress.com
  • © RunPhoto

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.

Из 110 единиц оборудования 22 предназначены для проведения лучевой диагностики.

Также продолжается обновление автопарка медучреждений. Установлено десять модульных медицинских объектов.

Реализация регионального проекта продолжится в следующем году в рамках профильного нацпроекта.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство современного хирургического корпуса онкодиспансера завершено в Кургане.

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