Первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина передали в Минобороны России, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

«Снайперская винтовка Чукавина производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла приёмку. Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика. В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия», — говорится в заявлении.

Ранее генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей Украиной.

По данным ЦАМТО, Киев хотел купить у третьих стран истребители из СССР или России.