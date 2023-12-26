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Минобороны России передали первую партию снайперских винтовок Чукавина

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Первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина передали в Минобороны России, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
Минобороны России передали первую партию снайперских винтовок Чукавина
  • РИА Новости

«Снайперская винтовка Чукавина производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла приёмку. Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика. В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия», — говорится в заявлении.

Ранее генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей Украиной.

По данным ЦАМТО, Киев хотел купить у третьих стран истребители из СССР или России.

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