Врач Патлатая: умеренность в еде поможет сохранить бодрость в новогоднюю ночь

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая дала советы, как подготовиться к Новому году, чтобы не уснуть во время праздника.

В разговоре с газетой «Известия» специалист порекомендовала продумать меню и подготовить праздничный стол заранее, чтобы не делать всё в последний момент, а также не есть слишком много, чтобы сохранять бодрость.

«Пейте нейтральные напитки. Можно кофе, но не злоупотребляйте кофеином, так как это может вызвать бессонницу», — отметила врач.

Она посоветовала запланировать развлечения для новогодней ночи — конкурсы, игры или фотосессию. Также бодрости придадут прогулки на свежем воздухе.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год.