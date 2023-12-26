ЦБТ: Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом

Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказал в интервью «Известиям», что Wildberries и сервисы Яндекса тестируют оплату взглядом.

«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — сказал Поволоцкий.

По его словам, организация работает над тем, чтобы технология стала как можно скорее доступна пользователям.

При этом гендиректор добавил, что на сегодняшний день также ведётся обсуждение с OZON.

Ранее Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.

Также сообщалось, что более 150 тыс. поездок совершают по биометрии на транспорте Москвы ежедневно.