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ЦБТ: Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом

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Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказал в интервью «Известиям», что Wildberries и сервисы Яндекса тестируют оплату взглядом.

«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — сказал Поволоцкий.

По его словам, организация работает над тем, чтобы технология стала как можно скорее доступна пользователям.

При этом гендиректор добавил, что на сегодняшний день также ведётся обсуждение с OZON. 

Ранее Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.

Также сообщалось, что более 150 тыс. поездок совершают по биометрии на транспорте Москвы ежедневно.

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