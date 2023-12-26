ЦБТ: Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом
«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — сказал Поволоцкий.
По его словам, организация работает над тем, чтобы технология стала как можно скорее доступна пользователям.
При этом гендиректор добавил, что на сегодняшний день также ведётся обсуждение с OZON.
Ранее Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.
Также сообщалось, что более 150 тыс. поездок совершают по биометрии на транспорте Москвы ежедневно.