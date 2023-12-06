Более 150 тысяч поездок совершают по биометрии на транспорте Москвы ежедневно

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице ежедневно совершается более 150 тыс. поездок с использованием системы оплаты по биометрии.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В Москве одна из лучших билетных систем в мире, что позволяет внедрять самые удобные и технологичные способы оплаты одними из первых», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что оплату по биометрии выбрали более 330 тыс. жителей.

В настоящее время подобная система работает на всех станциях метро и МЦК, речном транспорте и в «Аэроэкспрессе».

Ранее сообщалось, что вышла новая версия мобильного приложения «Метро Москвы».