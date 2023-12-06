Более 150 тысяч поездок совершают по биометрии на транспорте Москвы ежедневно
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В Москве одна из лучших билетных систем в мире, что позволяет внедрять самые удобные и технологичные способы оплаты одними из первых», — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что оплату по биометрии выбрали более 330 тыс. жителей.
В настоящее время подобная система работает на всех станциях метро и МЦК, речном транспорте и в «Аэроэкспрессе».
Ранее сообщалось, что вышла новая версия мобильного приложения «Метро Москвы».