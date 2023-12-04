Вышла новая версия мобильного приложения «Метро Москвы»

Для столичных пассажиров запустили новую версию мобильного приложения «Метро Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы городского Дептранса.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, мобильным приложением «Метро Москвы» ежемесячно пользуются почти 2 млн пассажиров.

В версии приложения 4.0 был полностью переделан личный кабинет пассажира. Изменения внесены для удобства управления своими платёжными картами, биометрией, а также «МультиТранспортом» для поездок на разных городских маршрутах.

Также пользователь может посмотреть историю всех своих проходов и платёжных операций, увидеть баланс карты, настроить автоплатёж.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.