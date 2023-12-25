Офтальмолог Клещёва заявила о росте риска развития синдрома «сухого глаза» под конец года
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что в декабре зрительная нагрузка у многих людей заметно возрастает, поскольку нужно сдавать годовые отчёты, балансы, подводить итоги, планировать дела на следующий год.
При синдроме «сухого глаза» используют препараты искусственной слезы и другие средства. Кроме того, важно избегать длительного раздражающего воздействия разных факторов риска, к которым относится УФ-излучение, пар, дым, кондиционированный воздух.
Ранее врач-педиатр Александра Васина в разговоре с РИАМО перечислила правила для сохранения детского зрения, они должны соблюдаться, когда ребёнок работает с компьютером.