В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться

Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух мужчин, которые открыли по полицейским стрельбу при попытке скрыться на автомобиле.

Об этом сообщило управление МВД по региону в Telegram.

«Лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в стражей порядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские применили табельное оружие и выстрелили несколько раз в направлении автомобиля нападавших, и через 500 м он врезался в машину Volkswagen Polo, мужчин задержали.

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа сбил в Тюменской области ребёнка и скрылся с места ДТП.

Также сообщалось, что авария произошла на 16-м км автодороги «Вятка» в Чувашии, где маршрутный автобус врезался в грузовик. Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате ДТП пострадали девять человек.