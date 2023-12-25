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В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться

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Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух мужчин, которые открыли по полицейским стрельбу при попытке скрыться на автомобиле.
В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться
  • РИА Новости

Об этом сообщило управление МВД по региону в Telegram.

«Лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в стражей порядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские применили табельное оружие и выстрелили несколько раз в направлении автомобиля нападавших, и через 500 м он врезался в машину Volkswagen Polo, мужчин задержали.

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа сбил в Тюменской области ребёнка и скрылся с места ДТП.

Также сообщалось, что авария произошла на 16-м км автодороги «Вятка» в Чувашии, где маршрутный автобус врезался в грузовик. Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате ДТП пострадали девять человек.

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