Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Чувашии

Авария произошла 25 декабря на 16-м км автодороги «Вятка» в Чувашии, где маршрутный автобус врезался в грузовик. Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате ДТП пострадали девять человек.

В сообщении отмечается, что автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Сосновка, врезался в одну из фур, стоявших в ожидании оформления ДТП.

«В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь пассажиров. Все они, а также водитель маршрутки, которого сотрудникам ГИБДД и спасателям пришлось вытаскивать из искорёженной кабины, доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае, в результате которого погибли четыре человека.