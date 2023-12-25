Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Чувашии
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Сосновка, врезался в одну из фур, стоявших в ожидании оформления ДТП.
«В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь пассажиров. Все они, а также водитель маршрутки, которого сотрудникам ГИБДД и спасателям пришлось вытаскивать из искорёженной кабины, доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае, в результате которого погибли четыре человека.