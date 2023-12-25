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Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Чувашии

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Авария произошла 25 декабря на 16-м км автодороги «Вятка» в Чувашии, где маршрутный автобус врезался в грузовик. Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате ДТП пострадали девять человек.
Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Чувашии
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Сосновка, врезался в одну из фур, стоявших в ожидании оформления ДТП.

«В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь пассажиров. Все они, а также водитель маршрутки, которого сотрудникам ГИБДД и спасателям пришлось вытаскивать из искорёженной кабины, доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае, в результате которого погибли четыре человека.

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