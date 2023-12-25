Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае.

Об этом говорится в Telegram ГУ МВД по Пермскому краю.

По имеющимся данным, рано утром по трассе Пермь — Екатеринбург двигался автомобиль Reno Logan под управлением мужчины 1969 года рождения, который на 126-м км допустил занос с выездом на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовиком Volvo.

На месте ДТП погибли водитель Reno и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. Также в больнице позднее скончалась ещё одна пассажирка. При этом получивший травмы 16-летний подросток был госпитализирован.

Ранее четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Ростовом.