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Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

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Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае.
Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ГУ МВД по Пермскому краю.

По имеющимся данным, рано утром по трассе Пермь — Екатеринбург двигался автомобиль Reno Logan под управлением мужчины 1969 года рождения, который на 126-м км допустил занос с выездом на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовиком Volvo.

На месте ДТП погибли водитель Reno и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. Также в больнице позднее скончалась ещё одна пассажирка. При этом получивший травмы 16-летний подросток был госпитализирован.

Ранее четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Ростовом.

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