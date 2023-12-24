Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Ростовом

Багаевский район Ростовской области 24 декабря стал местом, где произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, ещё один получил травмы.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на автомобильной дороге Ростов — Волгодонск. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Kia Cerato.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia, водитель и пассажир автомобиля Hyundai», — отметили в ведомстве, добавив, что также травмы получила пассажирка автомобиля Kia, её госпитализировали.

Ранее сообщалось о ДТП на юго-западе Москвы, где водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре».