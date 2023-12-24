Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Ростовом
- РИА Новости
Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на автомобильной дороге Ростов — Волгодонск. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Kia Cerato.
«В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia, водитель и пассажир автомобиля Hyundai», — отметили в ведомстве, добавив, что также травмы получила пассажирка автомобиля Kia, её госпитализировали.
Ранее сообщалось о ДТП на юго-западе Москвы, где водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре».