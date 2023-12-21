В Тюменской области водитель сбил ребёнка и покинул место ДТП

Житель Ханты-Мансийского автономного округа сбил в Тюменской области ребёнка и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Инцидент произошёл в деревне Якуши (Тюменский район Тюменской области).

«18 декабря семилетний мальчик вышел из автобуса и собирался переходить дорогу. В это время его сбил Nissan Qashqai. Ребёнок получил травму, водитель скрылся с места ДТП, его начали искать», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, 20 декабря мужчина вышел на связь с мамой мальчика.

По имеющейся информации, водитель не заметил ребёнка и не понял, что произошёл наезд.

22 декабря мужчина явится в полицию для составления протокола об оставлении места ДТП.

Ранее сообщалось, что в Иванове женщина за рулём внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем врезалась в автобус.