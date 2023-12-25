Сомнолог Кудинов посоветовал не нарушать режим сна в новогодние праздники

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов выразил мнение, что не стоит нарушать режим сна и бодрствования в новогодние праздники.

«Старайтесь на «каникулах» просыпаться в то же время, что и «не на каникулах». Ну или вставайте хотя бы лишь на час-два позже положенного времени. Отдыхать в январе мы будем долго, так что, если вы будете нарушать график отхода ко сну каждый день, 9 января вас будет ожидать очень неприятное чувство раздавленности», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если обычно человек встаёт в 07:00, а на праздниках делает это в 12:00, то для безболезненного возвращения в привычный режим нужно приближать момент пробуждения на час в день.

Как отметил Кудинов, время отхода ко сну также должно смещаться «в сторону дня».

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