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СК проводит проверку по факту гибели рыбака в ЯНАО

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СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины в рыбацкой палатке.
СК проводит проверку по факту гибели рыбака в ЯНАО
  • РИА Новости

ЧП произошло 24 декабря на территории Пуровского района, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы окружного ведомства.

Установлено, что трое местных жителей выехали на рыбалку. После распития спиртного двое из них заночевали в палатке.

«Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни, а второго, 1979 года рождения, в бессознательном состоянии», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Усть-Камчатском районе Камчатского края медведь-шатун напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы у реки Еловки.

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