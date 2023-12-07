На Камчатке медведь-шатун напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы

В Усть-Камчатском районе Камчатского края медведь-шатун напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы возле реки Еловки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра природных ресурсов региона Владимира Гордиенко.

Инцидент произошёл 5 декабря. Сторож совершал обход территории, когда на него напал медведь. В результате мужчина получил ранение стопы.

Он смог спастись благодаря тому, что собаки отогнали медведя.

Пострадавшего госпитализировали. Охотники на следующий день обнаружили медведя и отстрелили.

Ранее в Троицко-Печорском районе Республики Коми медведица напала на группу лесозаготовителей, два человека пострадали.