На Камчатке медведь-шатун напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы
- РИА Новости
- © Дмитрий Третьяков
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра природных ресурсов региона Владимира Гордиенко.
Инцидент произошёл 5 декабря. Сторож совершал обход территории, когда на него напал медведь. В результате мужчина получил ранение стопы.
Он смог спастись благодаря тому, что собаки отогнали медведя.
Пострадавшего госпитализировали. Охотники на следующий день обнаружили медведя и отстрелили.
Ранее в Троицко-Печорском районе Республики Коми медведица напала на группу лесозаготовителей, два человека пострадали.