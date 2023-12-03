В Коми два человека пострадали в результате нападения медведицы

В Троицко-Печорском районе Республики Коми медведица напала на группу лесозаготовителей, два человека пострадали.

Об этом рассказали в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.

«Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что шедшие сзади вахтовики успели включить бензопилу, чем напугали животное, которое после этого скрылось.

Двоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии, они находятся в реанимации.

Ранее стало известно, что медведь напал на двух рабочих компании «РусГазБурение» на месторождении в Якутии.