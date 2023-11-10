Медведь напал на двух рабочих на месторождении в Якутии

Медведь напал на двух рабочих компании «РусГазБурение» на месторождении в Якутии.

По данным ИА SakhaNews, 10 ноября утром животное напало на мастера и механика в районе Эльгинского месторождения на БПО 105-й км.

Как рассказали очевидцы, сотрудники компании увидели, что стая собак кого-то гоняет, а затем увидели вышедшего из-за мешков с химреагентами медведя.

В этот момент из вагона вышел механик, и медведь на него напал. Для спасения человека рабочие применили средства отпугивания и огнетушители.

После этого зверь также напал на мастера. Впоследствии его удалось отогнать, но он не покинул территорию. На место вызвали охотника, который застрелил зверя.

Обоим пострадавшим оказали первую помощь. На место просшествия вызвали опергруппу и скорую помощь.

Ранее сообщалось, что медведь вышел к школе в селе Агзу Приморского края, из-за угрозы жителям его пришлось застрелить.