Патрушев: объём экспорта продукции АПК превысит $45 млрд по итогам года
- РИА Новости
«В этом году российский аграрный экспорт активно растёт, хотя многие западные страны пытаются вставлять палки в колёса нашей внешней торговле. С начала года мы уже реализовали продовольствия на $43 млрд. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Патрушев в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, доля зерна составляет 38% от всего экспорта в данной сфере.
Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.