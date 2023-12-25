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Патрушев: объём экспорта продукции АПК превысит $45 млрд по итогам года

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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что с начала 2023 года отечественный агропромышленный комплекс выручил на экспорте более $43 млрд, до 2024 года показатель должен вырасти до $45 млрд.
Патрушев: объём экспорта продукции АПК превысит $45 млрд по итогам года
  • РИА Новости

«В этом году российский аграрный экспорт активно растёт, хотя многие западные страны пытаются вставлять палки в колёса нашей внешней торговле. С начала года мы уже реализовали продовольствия на $43 млрд. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Патрушев в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, доля зерна составляет 38% от всего экспорта в данной сфере.

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.

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