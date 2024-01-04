Составлен рейтинг направлений для поездки на праздники из Москвы

Аналитики составили список направлений, куда лучше всего поехать на новогодние праздники из Москвы. RT ознакомился с результатами исследования.

Прежде всего, эксперты посоветовали отправиться в Коломну.

«Коломна славится пастилой, которую здесь делают вручную по старинному рецепту. В музее «Коломенская пастила» вам расскажут о секретах приготовления десерта и даже проведут дегустацию. Зимой попробовать пастилу с ароматным чаем или безалкогольным глинтвейном можно на рождественской ярмарке: обычно её устраивают на Житной площади», — рассказали специалисты сервиса «Туту.ру».

Кроме того, там отметили, что Сергиев Посад — отличный выбор для новогодних праздников: город расположен недалеко от Москвы и предлагает туристам множество зимних развлечений.

«Любители животных и активного отдыха могут заглянуть в «Дом хаски» — питомник, где предлагают покататься на собачьих упряжках. Сюда можно отправиться даже с детьми: для юных гостей есть маленькие упряжки. Недавно открылся сезон на курорте «Лоза» в поселке Ситники Сергиево-Посадского района. Здесь несколько трасс разной длины и уровня сложности — в том числе для начинающих», — пояснили в сервисе.

Помимо этого, специалисты назвали Дмитров одним из главных центров горнолыжного отдыха в Подмосковье.

«Местные трассы отлично оборудованы, подходят для катания как новичкам, так и опытным спортсменам. В двадцати минутах езды от города находится курорт «Волен», где больше 15 склонов разного уровня сложности, банный комплекс и спа. Курорт «Сорочаны» в 2023 году был признан лучшим в ЦФО в рамках премии «Горы России». Если хочется чего-то более демократичного, то в Дмитрове есть Центр зимних видов спорта с освещёнными лыжными трассами», — подчеркнули в компании.

Ещё они порекомендовали в праздники посетить Истру.

«Одна из главных достопримечательностей города, Истринское водохранилище, зимой превращается в любимое место поклонников зимних развлечений: по льду гоняют на снегоходах и коньках, а вдоль берега — на лыжах. В СК «Арена-Истра» расположен каток. Есть неподалеку и несколько лыжных баз, которые подойдут даже для новичков — «Манихино» и «Зорино». Для тех, кто не любит лыжи, есть тюбинги и сани», — добавили эксперты.

Ещё одним подходящим направлением стал Серпухов.

«Он известен старинными монастырями и храмами. В Высоцком и Владычном монастырях хранятся списки чудотворной иконы «Неупиваемая чаша», к которым стекаются паломники со всей страны. Зимних развлечений здесь много. Рядом с Серпуховом находится уникальный Приокско-Террасный заповедник, где обитают редкие виды животных и птиц. И хотя заповедник открыт круглый год, лучше всего приезжать сюда именно зимой: тут живут зубры, которые в холодное время года не прячутся среди деревьев, а выходят к кормушкам и дают себя хорошенько рассмотреть», — заключили в организации.

Ранее аналитики составили рейтинг регионов России с необычными новогодними традициями.